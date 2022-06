Cinéma Plein air : Les Minions 2 Lalinde, 13 août 2022, Lalinde.

Cinéma Plein air : Les Minions 2

Salle Jacques Brel Lalinde Dordogne

2022-08-13 22:00:00 – 2022-08-13

Lalinde

Dordogne

Synopsis :

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire – ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission.

Tarif unique 5 euros.

(Si mauvais temps : repli salle Jacques Brel, av. du Général Leclerc.)

