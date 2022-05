Cinéma Plein Air Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Cinéma Plein Air Les Houches, 25 juillet 2022, Les Houches. Cinéma Plein Air Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches

2022-07-25 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-25 Le lac des Chavants 148 allée des dilligences

Les Houches Haute-Savoie « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » de Rémi Chayé avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian – 1h 22min / Animation, Famille – A partir de 6 ans info@leshouches.com +33 4 50 55 50 62 http://www.leshouches.com/ Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Ville Les Houches lieuville Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Departement Haute-Savoie

Les Houches Les Houches Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-houches/

Cinéma Plein Air Les Houches 2022-07-25 was last modified: by Cinéma Plein Air Les Houches Les Houches 25 juillet 2022 Haute-Savoie Les Houches

Les Houches Haute-Savoie