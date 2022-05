Cinéma plein air – Les Beaux Jours Cormelles-le-Royal, 10 juin 2022, Cormelles-le-Royal.

Cormelles-le-Royal 14123

Au cœur du bois de Cormelles-le-Royal, venez participer à une soirée festive mêlant ateliers et cinéma plein air.

Dès 19h30, atelier sérigraphie avec l’Encrage (ramenez vos textiles!), maquillage avec les petites goules, grands jeux et peinture à l’aveugle avec les équipes jeunesse.

A la tombée de la nuit, projection cinéma plein air – Le Roi Lion : En 2019, Jon Favreau revisite le célèbre film d’animation de 1994, en proposant un film tourné en stop-motion. Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Mufasa, son père, s’applique à lui transmettre les enjeux de sa royale destinée. Mais son oncle Scar, ancien hériter du trône, a d’autres plans… La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions entraine trahison et drame… Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir.

Restauration sur place et buvette avec le Food truck de Nicolas Crêpes : burgers, crêpes salées, crêpes sucrées.

Projet proposé dans le cadre du festival Les Beaux Jours, composé d’une programmation de spectacles, concerts, ateliers dans l’espace public chaque vendredi de juin, à 19h30 (3 juin, 10 juin, 17 juin, 24 juin).

Séance de cinéma proposée en partenariat avec le cinéma Lux.

