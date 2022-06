CINEMA PLEIN AIR : LE LIVRE DE LA JUNGLE (2016)

2022-08-12 22:00:00 – 2022-08-12 23:30:00 Mowgli n'est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d'éliminer celui qu'il considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu'il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l'ours Baloo. Gratuit. Astuce : munissez vous d'un plaid, une couverture, un coussin ou un siège. Séance annulée si intempéries. Se tenir informé sur les réseaux sociaux du musée de Préhistoire. Les célèbres aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. saulgses@coevrons.fr +33 2 43 90 51 30

