Montaner Chateau de Montaner Montaner, Pyrénées-Atlantiques Cinéma plein air “Kaamelott” Chateau de Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques

Cinéma plein air “Kaamelott” Chateau de Montaner, 17 septembre 2021, Montaner. Cinéma plein air “Kaamelott”

Chateau de Montaner, le vendredi 17 septembre à 21:30

Vivez le septième art autrement avec Ciné Europe ! Loin des salles obscures, profitez d’une projection sous un ciel étoilé. A 21h30. Tarif unique 4€. Passe sanitaire obligatoire. Sans réservation. Projection du film Kaamelott dans la cour du château de Montaner ! Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T21:30:00 2021-09-17T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montaner, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Chateau de Montaner Adresse chateau de montaner, 64 460 montaner Ville Montaner lieuville Chateau de Montaner Montaner