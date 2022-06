Cinéma plein-air : Jurassic World à Rouffignac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Catégories d’évènement: Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Cinéma plein-air : Jurassic World à Rouffignac

Place de la mairie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

2022-07-09

Dordogne Jurassic World 3, le Monde d’après. 2h 26min / Action, Aventure, Science fiction

De Colin Trevorrow

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern Résumé : « Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues. » Si intempéries : repli à la salle des fêtes Venez profiter d’un cinéma en plein-air et voir Jurassic World 3 Jurassic World 3, le Monde d’après. 2h 26min / Action, Aventure, Science fiction

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

