Cinéma Plein Air – Fenêtre sur Cour Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Cinéma Plein Air – Fenêtre sur Cour Mâcon, 18 juillet 2022, Mâcon. Cinéma Plein Air – Fenêtre sur Cour

Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

2022-07-18 22:00:00 – 2022-07-18 Mâcon

Saône-et-Loire Fenêtre sur cour Ciné plein air – Policier, suspense (VOSTFR) – Durée : 1h50

À cause d’une jambe cassée, le reporter-photographe L. B. Jeffries est contraintde rester chez lui dans un fauteuil roulant. Homme d’action et

amateur d’aventure, il s’aperçoit qu’il peut tirer parti de son immobilité forcée en étudiant le comportement des habitants de l’immeuble qu’il occupe dans Greenwich Village. Ses observations l’amènent à la conviction que Lars Thorwald, son voisin d’en face, a assassiné sa femme. Sa fiancée, Lisa Fremont, ne le prend tout d’abord pas au sérieux, ironisant sur l’excitation que lui procure sa surveillance, mais finit par se prendre au jeu…

À partir de 10 ans – Repli à l'espace Carnot en cas de météo défavorable (nombre de places limité).

À partir de 10 ans – Repli à l’espace Carnot en cas de météo défavorable (nombre de places limité). Mâcon

