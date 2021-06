Mougins Éco'parc Mougins Alpes-Maritimes, Mougins CINEMA PLEIN AIR Éco’parc Mougins Mougins Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

CINEMA PLEIN AIR

Éco'parc Mougins, le lundi 19 juillet à 21:30

Éco’parc Mougins, le lundi 19 juillet à 21:30

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

Entrée libre en fonction des places disponibles

HORS NORMES

Éco'parc Mougins
772 Chemin de Font de Currault, 06250 Mougins

2021-07-19T21:30:00 2021-07-19T23:30:00

