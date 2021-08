Gujan-Mestras Port de Larros Gironde, Gujan-Mestras Cinéma plein air, découvrez “Le vieil homme et l’enfant” Port de Larros Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Cinéma plein air, découvrez “Le vieil homme et l’enfant” Port de Larros, 18 septembre 2021, Gujan-Mestras. Cinéma plein air, découvrez “Le vieil homme et l’enfant”

Port de Larros, le samedi 18 septembre à 21:00

### Cinéma Plein Air : “Le vieil homme et l’enfant”, un film de 1967, réalisé par Claude Berri. Avec : Michel Simon, Alain Cohen, Charles Denner. _Synopsis_ : Durant les derniers mois de l’Occupation allemande, un enfant juif est envoyé sous un faux nom à la campagne chez un couple de personnes âgées. Le vieil homme, antisémite, ignore tout des origines de l’enfant et se prend d’affection pour ce “petit fils” qu’il n’a pas eu.

Gratuit.

Cinéma Plein Air : “Le vieil homme et l’enfant”, un film de 1967, réalisé par Claude Berri. Port de Larros Port de Larros 33470 Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Autres Lieu Port de Larros Adresse Port de Larros 33470 Gujan-Mestras Ville Gujan-Mestras lieuville Port de Larros Gujan-Mestras