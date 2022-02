CINEMA PLEIN AIR : DANS LES FORETS DE SIBERIE Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Catégories d’évènement: Mayenne

Thorigné-en-Charnie

CINEMA PLEIN AIR : DANS LES FORETS DE SIBERIE Thorigné-en-Charnie, 29 juillet 2022, Thorigné-en-Charnie. CINEMA PLEIN AIR : DANS LES FORETS DE SIBERIE Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

2022-07-29 22:15:00 – 2022-07-29 23:45:00 Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire

Thorigné-en-Charnie Mayenne Thorigné-en-Charnie Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine qu’essentielle. Un voyage sur les bords du lac Baïkal, une invitation à méditer sur le sens de la vie. Gratuit. Astuce : munissez vous d’un plaid, une couverture, un coussin ou un siège. Séance annulée si intempéries. Se tenir informé sur les réseaux sociaux du musée de Préhistoire. “Dans les Forêts de Sibérie” (2016). Une adaptation réussie du récit autobiographique de l’écrivain-voyageur Sylvain Tesson. saulges@coevrons.fr +33 2 43 90 51 30 Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine qu’essentielle. Un voyage sur les bords du lac Baïkal, une invitation à méditer sur le sens de la vie. Gratuit. Astuce : munissez vous d’un plaid, une couverture, un coussin ou un siège. Séance annulée si intempéries. Se tenir informé sur les réseaux sociaux du musée de Préhistoire. Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Thorigné-en-Charnie Autres Lieu Thorigné-en-Charnie Adresse Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Ville Thorigné-en-Charnie lieuville Vallée des grottes de Saulges Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie Departement Mayenne

Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thorigne-en-charnie/

CINEMA PLEIN AIR : DANS LES FORETS DE SIBERIE Thorigné-en-Charnie 2022-07-29 was last modified: by CINEMA PLEIN AIR : DANS LES FORETS DE SIBERIE Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie 29 juillet 2022 mayenne Thorigné-en-Charnie

Thorigné-en-Charnie Mayenne