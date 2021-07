Cinéma plein air Courcy, 3 août 2021, Courcy.

Cinéma plein air 2021-08-03 – 2021-08-03

Courcy Manche Courcy

Cinéma plein air. Projection de films de libre diffusion, documentaires et fictions, longs et courts, et invite à l’échange d’expériences, de points de vue, de questionnements, blottis dans un transat, sur le trottoir d’à côté ou autour d’un repas partagé.

+33 6 68 62 59 52

