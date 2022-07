Cinéma plein air Coulonges-sur-l’Autize, 23 juillet 2022, Coulonges-sur-l'Autize.

Cinéma plein air

Parc du château Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

2022-07-23 19:00:00 – 2022-07-23 23:30:00

Coulonges-sur-l’Autize

Deux-Sèvres

EUR Organisé par le comité des fêtes, avec le CRPC et la communauté de communes Val de Gâtine. A 19h, visite guidée gratuite sur les foires et marchés d’antan (réservations possibles : https://colibris.link/visitecine22). De 19h à 21h, restauration possible sur place : pizzas à L’Abreuvoir, burgers – paninis – kebabs au Blouge (commande en ligne sur https://le-blouge.byclickeat.fr/). 22h, projection gratuite du film « L’appel de la forêt » avec Harrison Ford et Omar Sy. Pour votre confort, apportez votre chaise pliante ou votre couverture. Repli à l’Espace Colonica en cas d’intempéries.

Stendy Mallet

Coulonges-sur-l’Autize

