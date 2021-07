Cinéma plein air Châteaubourg : film SHREK Châteaubourg, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Châteaubourg.

Cinéma plein air Châteaubourg : film SHREK 2021-07-03 – 2021-07-03 Rue du Prieuré Parc du Prieuré

Châteaubourg Ille-et-Vilaine

L’Etoile Cinéma de Chateaubourg vous invite à son cinéma de plein air gratuit le samedi 3 juillet avec à l’affiche : Shrek. La séance débutera à 22h, à l’issue de la journée festive proposée par la mairie de Chateaubourg (plus d’informations sur www.chateaubourg.fr). Dès 15h00, journée festive au par pasteur. Food-truck, glaces et confiseries et possibilité de pique-niquer sur le site (parc du prieuré) à partir de 19h. N’oubliez pas vos plaids et de quoi vous asseoir.

http://www.chateaubourg.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-17 par