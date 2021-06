Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage, Drôme Cinéma plein air Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Cinéma plein air Bourg-de-Péage, 21 août 2021-21 août 2021, Bourg-de-Péage. Cinéma plein air 2021-08-21 21:15:00 21:15:00 – 2021-08-21 Maison des Associations (en extérieur) Avenue de Mindelheim

Bourg-de-Péage Drôme Projection du film grand public

le Prince oublié avec Omar Sye +33 4 75 71 16 10 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourg-de-Péage Adresse Maison des Associations (en extérieur) Avenue de Mindelheim Ville Bourg-de-Péage lieuville 45.03037#5.06201