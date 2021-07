La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde, La Teste-de-Buch Cinéma plein air-Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch Gironde Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.

Pour plus de confort, n’hésitez pas à apporter vos transats, chaises pliantes, coussins et petites couvertures car les nuits peuvent être fraîches.

En cas d’intempéries, le report sera annoncé le jour de la projection sur le site internet de la ville

