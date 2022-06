Cinéma plein air Bérulle Bérulle Catégories d’évènement: Aube

Aube Bérulle 3 Eur Samedi 9 juillet : BERULLE – Cinéma en plein air. Rendez-vous à la mairie. Début des animations à 19h, châteaux gonflables, restauration rapide et buvette sur place. Film à 22h. Découvrez le mythique « Avatar » de James Cameron sur écran géant dans une ambiance conviviale en prévision du tome 2 de cet hiver. Des bancs seront mis à votre disposition, mais vous pouvez apporter vos propres couvertures, sièges, transat pour plus de conforts. Tarif : 3 €. Contact : fetes2berulle@gmail.com fetes2berulle@gmail.com Samedi 9 juillet : BERULLE – Cinéma en plein air. Rendez-vous à la mairie. Début des animations à 19h, châteaux gonflables, restauration rapide et buvette sur place. Film à 22h. Découvrez le mythique « Avatar » de James Cameron sur écran géant dans une ambiance conviviale en prévision du tome 2 de cet hiver. Des bancs seront mis à votre disposition, mais vous pouvez apporter vos propres couvertures, sièges, transat pour plus de conforts. Tarif : 3 €. Contact : fetes2berulle@gmail.com Bérulle

