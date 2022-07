Cinéma plein-air avec « La grande aventure légo 2 », 16 juillet 2022, .

Cinéma plein-air avec « La grande aventure légo 2 »



2022-07-16 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-16 00:00:00 00:00:00

Vous pouvez pique-niquer dans le parc avant de profiter de ce film d’animation. Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux , une terrible menace se profile à l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l’espace qui détruisent tout sur leur passage !

Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l’univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une étrange galaxie où chaque situation est une comédie musicale ! Cette aventure mettra à l’épreuve leur courage, leur créativité et leurs facultés de Maîtres Constructeurs…

