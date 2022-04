Cinéma plein air “Antoinette dans les cévennes” Ambert Ambert Catégories d’évènement: Ambert

Puy-de-Dôme

Cinéma plein air “Antoinette dans les cévennes” Ambert, 9 août 2022, Ambert. Cinéma plein air “Antoinette dans les cévennes” Lieu-dit Ligonne GAEC Rodary Ambert

2022-08-09 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-09 22:30:00 22:30:00 Lieu-dit Ligonne GAEC Rodary

Ambert Puy-de-Dôme Ambert EUR Cinéma plein air à la ferme avec CinéParc et le service agriculture Ambert Livradois Forez. Lieu-dit Ligonne GAEC Rodary Ambert

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ambert, Puy-de-Dôme Autres Lieu Ambert Adresse Lieu-dit Ligonne GAEC Rodary Ville Ambert lieuville Lieu-dit Ligonne GAEC Rodary Ambert Departement Puy-de-Dôme

Ambert Ambert Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambert/

Cinéma plein air “Antoinette dans les cévennes” Ambert 2022-08-09 was last modified: by Cinéma plein air “Antoinette dans les cévennes” Ambert Ambert 9 août 2022 Ambert Puy-de-Dôme

Ambert Puy-de-Dôme