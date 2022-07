Cinéma Plein Air Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Accueil du public à partir de 20h. Buvette sur place.

Parc du Château de l’Horloge. Évènement organisé avec TILT Dans le cadre de la Biennale d’Art et Culture de la Ville d’Aix-en-Provence, et de notre label maison créative nous organisons une séance de cinéma plein air pour tous. Film proposé : La Vie Scolaire contact.cdhaix@gmail.com http://www.cschateauhorloge.fr/ Accueil du public à partir de 20h. Buvette sur place.

