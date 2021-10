Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Cinéma plein air à Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Cinéma plein air à Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande, 9 octobre 2021, Sainte-Foy-la-Grande. Cinéma plein air à Sainte-Foy-la-Grande 2021-10-09 – 2021-10-09

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande Venez profiter d’une projection en plein air du film “Inséparables” avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov.

Respect des gestes barrières – distanciation sociale

Places limitées possibilité d’amener un siège. Venez profiter d’une projection en plein air du film “Inséparables” avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov.

Respect des gestes barrières – distanciation sociale

Places limitées possibilité d’amener un siège. +33 5 57 46 10 84 Venez profiter d’une projection en plein air du film “Inséparables” avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov.

Respect des gestes barrières – distanciation sociale

Places limitées possibilité d’amener un siège. OT PAYS FOYEN dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Sainte-Foy-la-Grande Adresse Ville Sainte-Foy-la-Grande lieuville 44.83836#0.2198