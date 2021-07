Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Cinéma Plein Air à Luxeuil Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Luxeuil-les-Bains EUR Cinéma en plein air, projections gratuites

27 juillet 21h30 : La vie scolaire – Esplanade Simone Veil

31 juillet 21h30 : A star is born – Parc thermal

16 août 21h : Le grand bain – Esplanade du Mont Valot

