Gien Loiret C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !

Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète…

Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et…. les toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents ! A 22h30 séance de cinéma en plein air sur le bord de Loire à Gien sur la Plage du Berry : Baby Boss est un film réalisé par Tom McGrath avec les voix de Timothé Vom Dorp, Stefan Godin. info@gien-tourisme.fr +33 2 38 67 25 28 http://gien-tourisme.fr/

