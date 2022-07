Cinéma plein air, 27 août 2022, .

Cinéma plein air



2022-08-27 22:00:00 – 2022-08-27

Projection gratuite du film Mama Mia Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan…..

c’est sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l’aventure romantique commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l’un d’eux est son père. De trois points du globe, trois hommes s’apprêtent à retourner sur l’île – et vers la femme – qui les avait enchantés 20 ans auparavant

– Pour plus de confort ramener votre chaise pliante ou un plaid.

– Petite restauration sur place.

En cas de mauvais temps cet évènement sera annulé.

Projection gratuite du film Mama Mia avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan…..

Sophie poste juste à temps pour son mariage, nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l’un d’eux est son père.

– Pour plus de confort ramener votre chaise pliante ou un plaid.

– Petite restauration sur place.

En cas de mauvais temps cet évènement sera annulé.

+33 3 88 94 80 28

Projection gratuite du film Mama Mia Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan…..

c’est sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l’aventure romantique commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l’un d’eux est son père. De trois points du globe, trois hommes s’apprêtent à retourner sur l’île – et vers la femme – qui les avait enchantés 20 ans auparavant

– Pour plus de confort ramener votre chaise pliante ou un plaid.

– Petite restauration sur place.

En cas de mauvais temps cet évènement sera annulé.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par