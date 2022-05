Cinéma Plein Air

Cinéma Plein Air, 5 août 2022, . Cinéma Plein Air

2022-08-05 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-05 « Gagarine » de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven – 1h 38min / – Drame – Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville