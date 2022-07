Cinéma plein air, 30 juillet 2022, .

Cinéma plein air



2022-07-30 – 2022-07-30

Projection gratuite du film Stars 80 à 22h

Afin de régler leurs problèmes financiers, Vincent et Antoine ont l’idée de faire remonter sur scène les Stars oubliées des années 80. La tournée de concerts va débuter dans la galère avant de cartonner en Province et de triompher au Stade de France !

– Pour plus de confort ramener votre chaise pliante ou un plaid.

– Animation musicale dès 19h. Petite restauration sur place.

En cas de mauvais temps cet évènement sera annulé.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par