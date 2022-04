Cinéma plein-air

Cinéma plein-air, 15 juillet 2022, . Cinéma plein-air

2022-07-15 – 2022-07-15 L’ Association des Parents d’Elèves du RPI StPierre de Caubel/St Pastour et la municipalité organisent un ciné plein-air pour fêter l’été au Turquet, à la tombée de la nuit. Buvette et friandises. L’Association des Parents d’Elèves du RPI StPierre de Caubel/St Pastour et la municipalité organisent un ciné plein-air pour fêter l’été au Turquet, à la tombée de la nuit. Buvette et friandises. +33 5 53 41 86 46 L’ Association des Parents d’Elèves du RPI StPierre de Caubel/St Pastour et la municipalité organisent un ciné plein-air pour fêter l’été au Turquet, à la tombée de la nuit. Buvette et friandises. ©free medias commons dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville