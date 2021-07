Gien Gien Gien, Loiret Cinéma Plein Air 13 Juillet Gien Plage 2021 : Charlie et la Chocolaterie Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Gien Loiret Animation gratuite organisée sur le mois de juillet, séance de cinéma en plein air sur le bord de Loire à Gien sur la Plage du Berry 22h30 Cinéma Charlie et la Chocolaterie, un film américain réalisé par Tim Burton, sorti en 2005 avec Johnny DEEP (durée 120mn)

Issu d’une famille modeste, le jeune Charlie doit travailler pour aider les siens et doit économiser chaque penny durement gagné. Friand de sucreries, il décide de participer à un concours organisé par l’intimidant Willy Wonka, à la tête de la chocolaterie de la ville. Celui ou celle qui trouvera l’un des cinq tickets d’or que Willy a dissimulé dans les barres de chocolat de sa fabrique remportera l’équivalent d’une vie de sucreries ! Gien plage est de retour ! Venez en profiter tout l’été ! Venez vous amuser ou vous reposer tout l’été dans un décor idyllique au bord de la Loire. info@gien-tourisme.fr +33 2 38 67 25 28 http://gien-tourisme.fr/ Animation gratuite organisée sur le mois de juillet, séance de cinéma en plein air sur le bord de Loire à Gien sur la Plage du Berry 22h30 Cinéma Charlie et la Chocolaterie, un film américain réalisé par Tim Burton, sorti en 2005 avec Johnny DEEP (durée 120mn)

