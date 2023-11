Ciné conférence – Philippines Cinéma – Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle, 13 février 2024, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Un film réalisé et présenté par Philippe Jack

Archipel aux 110 millions de sourires

« Avec ses eaux turquoises, ses milliers d’îles parsemées sur 2000 Km, ses montagnes et ses volcans, l’archipel des Philippines, situé sur la ceinture de feu du Pacifique est un collier de pierres précieuses.. ».

2024-02-13

Cinéma – Place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



A film directed and presented by Philippe Jack

Archipelago of 110 million smiles

« With its turquoise waters, thousands of islands dotted over 2000 km, mountains and volcanoes, the Philippine archipelago, located on the Pacific Ring of Fire, is a necklace of precious stones… »

Una película dirigida y presentada por Philippe Jack

Archipiélago de 110 millones de sonrisas

« Con sus aguas turquesas, sus miles de islas salpicadas a lo largo de 2000 km, sus montañas y volcanes, el archipiélago filipino, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es un collar de piedras preciosas… »

Ein Film realisiert und präsentiert von Philippe Jack

Archipel der 110 Millionen Lächeln

« Mit seinem türkisfarbenen Wasser, seinen tausenden Inseln, die über 2000 km verteilt sind, seinen Bergen und Vulkanen ist der philippinische Archipel, der sich im pazifischen Feuergürtel befindet, eine Kette aus Edelsteinen… »

