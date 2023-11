Ciné conférence – Antarticque Cinéma – Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle, 23 janvier 2024, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Un film réalisé et présenté par Pierre Meynadier

« L’ Antarctique, ce territoire si hostile est le théâtre d’aventures humaines extraordinaires. Ce film part à la découverte de ces histoires méconnues des explorateurs d’hier et des scientifiques d’aujourd’hui… » (Connaissance du monde).

2024-01-23 fin : 2024-01-23 . EUR.

Cinéma – Place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



A film directed and presented by Pierre Meynadier

« L? Antarctica, such a hostile territory, is the scene of extraordinary human adventures. This film explores the little-known stories of yesterday?s explorers and today?s scientists… » (Connaissance du monde)

Una película dirigida y presentada por Pierre Meynadier

« L? Antártida, un territorio tan hostil, es el escenario de extraordinarias aventuras humanas. Esta película se propone descubrir las historias poco conocidas de los exploradores de ayer y de los científicos de hoy… » (Connaissance du monde)

Ein Film, gedreht und präsentiert von Pierre Meynadier

« L? Die Antarktis, ein so unwirtliches Gebiet, ist der Schauplatz außergewöhnlicher menschlicher Abenteuer. Dieser Film macht sich auf die Suche nach den unbekannten Geschichten der Entdecker von gestern und der Wissenschaftler von heute… » (Wissen der Welt)

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Morcenx