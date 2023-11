Ciné conférence – Brésil Cinéma – Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle, 23 janvier 2024, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Un film réalisé et présenté par Pierre Meynadier

« Un film d’une rare beauté construit comme une oeuvre d’art autour des origines de Bahia. L’écriture, les paysages et l’histoire même de ce métisage nous transportent et nous amènent à réfléchir sur la condition des peuples indigènes…. ».

2024-01-23 fin : 2024-01-23 . EUR.

Cinéma – Place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Directed and presented by Pierre Meynadier

« A film of rare beauty? built like a work of art around the origins of Bahia. The writing, the landscapes and the very history of this settlement transport us and lead us to reflect on the condition of indigenous peoples…. »

Una película dirigida y presentada por Pierre Meynadier

« Una película de rara belleza, construida como una obra de arte en torno a los orígenes de Bahía. La escritura, los paisajes y la propia historia de este asentamiento nos transportan y nos hacen reflexionar sobre la condición de los pueblos indígenas…. »

Ein Film unter der Regie und mit einer Einführung von Pierre Meynadier

« Ein Film von seltener Schönheit, der wie ein Kunstwerk um die Ursprünge von Bahia herum aufgebaut ist. Die Schrift, die Landschaften und die Geschichte selbst dieses Meteos nehmen uns mit und lassen uns über die Lage der indigenen Völker nachdenken…. »

