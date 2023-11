Ciné conférence – Bangladesh Cinéma – Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle, 30 novembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Un film réalisé et présenté par Vu Van Cong

« Le périple du bois pauvre »

« Le Bangladesh : un pays de triste réputation. Et pourtant, Calibre réussit à nous captiver avec une des seules ressources de ce plat pays : le bambou. En nous racontant son périple à travers les fleuves… ».

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

Cinéma – Place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



A film directed and presented by Vu Van Cong

« The journey of the poor wood

« Bangladesh: a country of sad repute. And yet Calibre manages to captivate us with one of this flat country’s only resources: bamboo. As he recounts his journey through the rivers… »

Una película dirigida y presentada por Vu Van Cong

« El viaje de los pobres de madera

» Bangladesh: un país de triste reputación. Y sin embargo, Calibre consigue cautivarnos con uno de los únicos recursos de este país llano: el bambú. Mientras nos cuenta su viaje a través de los ríos… »

Ein Film unter der Regie und Präsentation von Vu Van Cong

« Die Reise des armen Holzes »

« Bangladesch: ein Land mit traurigem Ruf. Und doch gelingt es Calibre, uns mit einer der wenigen Ressourcen dieses flachen Landes zu fesseln: dem Bambus. Er erzählt uns von seiner Wanderung durch die Flüsse… »

