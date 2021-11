CINÉMA « PIL » Palavas-les-Flots, 1 décembre 2021, Palavas-les-Flots.

CINÉMA « PIL » Palavas-les-Flots

2021-12-01 – 2021-12-01

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

Mercredi 1er Décembre 17h30

Mercredi 8 Décembre 17h30

+33 4 67 07 73 34

Palavas-les-Flots

