### Mercredi 21 juillet à 16h00 _*Succès surprise de 2018, Pierre Lapin est de retour cet été !*_ Réalisé par Will Gluck Genre Animation Durée 94 min **Synopsis** Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être. **LA BANDE ANNONCE DU FILM** : [[https://www.youtube.com/watch?v=cnNb7SQB6h8](https://www.youtube.com/watch?v=cnNb7SQB6h8)](https://www.youtube.com/watch?v=cnNb7SQB6h8) **Allons au cinéma en toute sécurité,** en adoptant les comportements adaptés pour nous protéger les uns les autres et pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid19. Toute l’équipe du Cinémobile se mobilise! A partir du 30 juin, retour à la normale : plus de limitation de jauge , plus de couvre-feu. **Attention, le respect des gestes barrières sera valable jusqu’à nouvel ordre** : le port du masque obligatoire dans la salle et tout au long de la séance. les règles de distanciation à l’extérieur comme à l’intérieur de la salle. le sens de circulation : la sortie se fera exclusivement par le fond de la salle. du gel hydroalcoolique à votre disposition. NOUVEAU : le paiement par carte et sans contact est désormais possible à la caisse du Cinémobile. Nous procéderons à la désinfection systématique des surfaces fréquemment touchées entre chaque séance. Nous garantissons en plus de la désinfection, une aération régulière de la salle. Nous vous remercions de votre compréhension et sommes impatients de vous accueillir pour partager des moments de cinéma ! ### CINÉMOBILE ### Place des Fusillés à Courville-sur-Eure ### Mercredi 21 juillet à 16h00 . . [RETOURNER AU SOMMAIRE DE L’AGENDA de Du Côté de Beauce et Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Tarif plein 6,20 € tarif réduit 4,50 € et carte de fidélité

Cinémobile Courville-sur-Eure 12 place des fusillés de la résistance, 28190 Courville-sur-eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



