Cinéma Pierre, Feuille, Pistolet CAPVERN LES BAINS Capvern, vendredi 9 février 2024.

Documentaire de Maciek Hamela

Durée 1h24

Un van polonais sillonne les routes d’Ukraine. A son bord, Maciek Hamela évacue des habitants qui fuient leur pays depuis l’invasion russe. Le véhicule devient alors un refuge éphémère, une zone de confiance et de confidences pour des gens qui laissent tout derrière eux et n’ont plus qu’un seul objectif retrouver une possibilité de vie pour eux et leurs enfants. .

2024-02-09 20:30:00

