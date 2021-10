Phalsbourg Phalsbourg Moselle, Phalsbourg CINÉMA PHALSBOURG – SLAM Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

CINÉMA PHALSBOURG – SLAM 2021-12-15 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-16

5.5 EUR Réalisé par Partho Sen-Gupta

Avec Adam Bakri, Rachael Blake, Rebecca Breeds Genre Drame Nationalité Français, Australien 1h 55min VOSTF Slam est l’histoire d’un emballement médiatique qui bouleverse la vie paisible de Ricky, un jeune Australien d’origine palestinienne. Lorsque sa sœur Ameena disparaît, elle est très rapidement suspectée d’avoir rejoint l’Etat islamique en Syrie. Qui doit-il croire lorsque le doute et la suspicion s’immiscent ? Son intuition ou les médias ? animationsurlaplace@gmail.com +33 3 87 24 18 16 https://cinephalsbourg.com/ Slam dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG

