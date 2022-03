CINÉMA PHALSBOURG – POUR TOUJOURS Phalsbourg, 6 avril 2022, Phalsbourg.

Réalisé par Ferzan Ozpetek, Silvia Ranfagni

Avec Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca

Genre Drame

Nationalité Italien

1h 54min VOSTF

Arturo et Alessandro traversent une période de crise. Quinze ans de vie commune ont érodé la passion et l’amour qui les animaient. Un jour, Annamaria, la meilleure amie d’Alessandro, leur confie ses deux enfants car elle doit être hospitalisée pour des examens. S’installe alors un nouveau quotidien : celui d’une vie de famille inattendue. Entre maladresses et moments d’émotions, disputes et tensions, Arturo et Alessandro prennent des risques pour protéger ce nouvel amour qui grandit d’un côté, et refleurit de l’autre.

