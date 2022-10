CINÉMA PHALSBOURG – LE ROYAUME DES ÉTOILES

2022-12-04 – 2022-12-04 Réalisé par Ali Samadi Ahadi. Avec Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drassl. Genre : animation, famille, aventure. Nationalité : Allemagne, Autriche. Durée : 1h 24min. À partir de 6 ans – Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course commence ! dernière mise à jour : 2022-10-12 par

