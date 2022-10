CINÉMA PHALSBOURG – LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES

CINÉMA PHALSBOURG – LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES, 23 novembre 2022, . CINÉMA PHALSBOURG – LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES



2022-11-23 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-24 Réalisé par Olivia Newman. Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson. Genre : drame, thriller. Nationalité : USA. Durée : 2h 05min VOSTFR. Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la « Fille des Marais » de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l’un d’eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte. A mesure que la vérité sur les événements dessine, les réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages. dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville