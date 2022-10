CINÉMA PHALSBOURG – KOATI

CINÉMA PHALSBOURG – KOATI, 2 novembre 2022



2022-11-02 – 2022-11-02 Réalisé par Rodrigo Perez-Castro. Avec Sofia Vergara, Adriana Barraza, Joe Manganiello. Genre : animation, aventure, famille. Nationalité : Mexique, USA. Durée : 1h 32 min.

À partir de 6 ans – En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur de la forêt tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite de la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir, contre toute attente, c’est Nachi… Nachi quitte donc sa communauté, accompagné par Pako, une grenouille de verre hyperactive, et par Xochi, un papillon monarche intrépide. Ensemble, ces trois improbables aventuriers s’engagent dans une quête dangereuse afin de sauver leur foyer et, peut-être, percer le mystère des origines de Nachi… dernière mise à jour : 2022-10-12 par

