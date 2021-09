Phalsbourg Phalsbourg Moselle, Phalsbourg CINÉMA PHALSBOURG – BONNE MÈRE Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

Phalsbourg

CINÉMA PHALSBOURG – BONNE MÈRE Phalsbourg, 15 septembre 2021, Phalsbourg. CINÉMA PHALSBOURG – BONNE MÈRE 2021-09-15 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-16

Phalsbourg Moselle 5.5 EUR Réalisé par Hafsia Herzi

Avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed Hannachi Herzi

Genre Drame

Nationalité Français

1h 36min

Ce film est présenté dans la sélection Un Certain regard du Festival de Cannes 2021.

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille. Après une longue période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre cette attente la moins insupportable possible. animationsurlaplace@gmail.com +33 3 87 24 18 16 https://cinephalsbourg.com/ bonnemère dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Phalsbourg Autres Lieu Phalsbourg Adresse Ville Phalsbourg lieuville 48.76799#7.2587