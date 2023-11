Cinéma » Petite fille » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cinéma » Petite fille » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris, 24 novembre 2023, Paris. Le vendredi 24 novembre 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l’âge depuis l’âge de 3 ans.

Courageuse et intraitable Karine, la mère de Sasha, mène une lutte sans relâche portée par un amour inconditionnel pour son enfant. Un très beau portrait, délicat et attachant, qui a la qualité d’avancer avec un regard simple et une mise en scène limpide. Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://my.weezevent.com/cine-petite-fille?_ +33445884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://my.weezevent.com/cine-petite-fille

