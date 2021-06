Saint-Amour Saint-Amour Jura, Saint-Amour Cinéma « Petit Vampire » Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

Saint-Amour

Cinéma « Petit Vampire » Saint-Amour, 16 juin 2021-16 juin 2021, Saint-Amour. Cinéma « Petit Vampire » 2021-06-16 16:30:00 – 2021-06-16 Place de la Chevalerie La Chevalerie

Saint-Amour Jura Saint-Amour EUR 4.2 5 ecranmobile@laliguebfc.org +33 3 81 25 51 48 http://www.ecranmobilebfc.org/

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Amour Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Amour Adresse Place de la Chevalerie La Chevalerie Ville Saint-Amour lieuville 46.43632#5.34525