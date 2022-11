Cinéma « Petaouchnok »

Cinéma « Petaouchnok », 23 novembre 2022



2022-11-23 – 2022-11-23 Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du siècle pour se sortir de la précarité : lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure. TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5 € / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif -12 ans 4 € 1h 36min / Comédie

De Edouard Deluc

Par Edouard Deluc, Nathalie Najem

Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux dernière mise à jour : 2022-11-08 par

