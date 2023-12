Film d’animation: Migration Cinéma Pax Le pouliguen, 27 décembre 2023, Le pouliguen.

Film d’animation: Migration Mercredi 27 décembre, 14h30 Cinéma Pax Entrée: 0

Une famille de canards convainc leur père surprotecteur de partir en vacances durant leur migration (de la Nouvelle-Angleterre en passant par New York jusqu’aux Bahamas)

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, offert par la ville.

Les Fééries pouliguennaises – Programme 2023

Cinéma Pax 5 rue du Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T14:30:00+01:00 – 2023-12-28T00:30:00+01:00

CINE FAMILLE