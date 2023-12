Ciné-Repas – Soirée Mongolie Cinéma Pax Le pouliguen, 9 décembre 2023 17:30, Le pouliguen.

Ciné-Repas – Soirée Mongolie Samedi 9 décembre, 18h30 Cinéma Pax Tarif unique: 24

Soirée Ciné-Repas spéciale Mongolie

Découvrez deux jeunes réalisatrices qui scrutent les mutations de la société mongole, entre nomadisme et sédentarisation, défense de l’environnement et intégration.

Au programme : 2 projections de films « Les racines du monde » et « Si seulement je pouvais hiberner » au cinéma Pax, suivi d’un buffet de spécialités dans la salle Marcel Baudry.

Réservation obligatoire avant le 5 décembre.

