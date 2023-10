Ciné repas – Soirée québécoise Cinéma PAX Le pouliguen, 14 octobre 2023, Le pouliguen.

Ciné repas – Soirée québécoise Samedi 14 octobre, 18h00 Cinéma PAX Entrée: 24

Allier convivialité et découvertes cinématographiques autour d’une destination inédite : le Québec.

18 h : Simple comme Sylvain de Monia Chokri

20 h : buffet de spécialités

21 h : Testament de Denys Arcand

Réservations par mail (reservations@cinemapax.fr).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

