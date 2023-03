Théâtre – « À perdre la raison » Cinéma Pax, 11 mars 2023, Le pouliguen.

Théâtre – « À perdre la raison » 11 – 25 mars Cinéma Pax Entrée: 4, Entrée: 8,5

À perdre la raison : comédie de Noël PIERCY au PAX LE POULIGUEN – mise en scène : Jean-Claude GUILLAUME

Max, un auteur en manque d’inspiration est en couple avec Sylvia, comédienne en manque de contrat. Bernard, ami de Sylvia et directeur de théâtre, lui propose un rôle dans une mauvaise pièce et avec un jeune acteur imbu de sa personne. Max décide d’écrire lui même une pièce et fait appel à ses personnages pour l’aider. Ceci donne une suite de situations loufoques, surréalistes, drôles, qui entraînent les rires. Comment cela va-t-il se finir ?

Avec : Patrick STEPHAN, Lina CRIAUD, Yves VALLET, Chantal BARTNICK, Patrick BOUTIN, Jean-Baptiste GUILLAUME, Jean-Claude GUILLAUME

Décors : Monique JAGOURY et son équipe

Technique : Jean-Pierre CAQUELARD et Hubert LABARRE.

Réservation : Office de tourisme – 02 40 24 34 44

Cinéma Pax 5 rue du Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-03-11T21:00:00+01:00 – 2023-03-12T07:00:00+01:00

2023-03-25T21:00:00+01:00 – 2023-03-26T07:00:00+02:00

