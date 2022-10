Le Retour du Boomerang Cinéma Pax, 12 novembre 2022, Le pouliguen.

Le Retour du Boomerang 12 – 26 novembre Cinéma Pax

Billet: 8,50, Enfant: 4

Pièce de Franck Didier. Mise en scène Jean-Claude Guillaume. A 40 ans, elle rassemble famille et amis pour leur annoncer qu’elle change de vie… A certains moments de sa vie on peut être amen…

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire

Pièce de Franck Didier. Mise en scène Jean-Claude Guillaume.

A 40 ans, elle rassemble famille et amis pour leur annoncer qu’elle change de vie…

A certains moments de sa vie on peut être amené à se remettre en cause et à se poser les questions les plus existentielles : qui suis-je, où vais-je et qu’est-ce que j’ai fait jusqu’à aujourd’hui ? Charlotte, l’héroïne de la pièce est à ce moment charnière de sa vie où elle se rend compte qu’elle a fait la moitié du chemin et qu’elle est certaine qu’elle veut que sa deuxième moitié de vie soit radicalement différente de la première.

Se pose alors la question d’avoir le courage de tout plaquer pour l’inconnu et surtout de l’annoncer à son entourage.

C’est cette expérience que le public va partager avec Charlotte. Il va néanmoins très vite comprendre que cette situation, tellement embarrassante et difficile n’est rien au regard de ce qui attend tous les protagonistes au cours de cette soirée pleine de rebondissements

Ouverture de la billetterie le 15 octobre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T21:00:00+01:00

2022-11-27T07:00:00+01:00