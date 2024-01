Cinéma Pauvres créatures Bischwiller, mardi 13 février 2024.

Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d’apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents.

Lánthimos revient avec une comédie satyrique amer où les conventions sociales et l’ordre du monde sont battu en brèche par le fantastique. C’est dans cet écart avec les normes que la vie peut être vécu pleinement.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Réalisateur : Yórgos Lánthimos

Avec : Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

Durée : 2h21

Genre : Comédie, drame, fantastique En VOST

Mostra de Venise 2023 Lion d’or

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:00:00

fin : 2024-02-13 22:21:00



