Cyclist Film Festival Cinéma Pathé place de la Loire Orléans, 29 janvier 2024, Orléans.

Cyclist Film Festival Lundi 29 janvier 2024, 19h15 Cinéma Pathé place de la Loire 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-29T19:15:00+01:00 – 2024-01-29T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-29T19:15:00+01:00 – 2024-01-29T22:30:00+01:00

Le Cyclist Film Festival est un évènement plaisir, un concept de divertissement nouvelle génération pour tous les fans de vélo, novices ou pratiquants. Il présente une sélection de films inédits sur diverses pratiques de cyclisme (route, VTT, Gravel, Fixie etc.).

Prêts à partager plus de 2 heures d’émotions et de surprises mêlant nature, sport et liberté ?

La tournée a lieu à partir de janvier 2024 en France, en Suisse et en Belgique.

Choisissez votre soirée parmi les 49 villes qui accueillent le festival.

https://www.youtube.com/watch?v=O3wBq9a45oo

Cinéma Pathé place de la Loire Place de Loire, 2 rue des halles ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.cyclistfilmfestival.fr/billetterie »}] [{« data »: {« author »: « Bike Cafu00e9 », « cache_age »: 86400, « description »: « C’est la 3u00e8me u00e9dition de ce Festival du film vu00e9lo qui affiche cette annu00e9e un programme impressionnant avec 2h30 de films de ru00eaves et d’aventures. Il y aura forcu00e9ment une salle de projection pru00e8s de chez vous avec 49 villes sur 3 pays. », « type »: « video », « title »: « Bande Annonce du Cyclist Film Festival », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/O3wBq9a45oo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=O3wBq9a45oo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWpFY_5kPPaA7Ne3iybSu3g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=O3wBq9a45oo »}]

surprenez-moi surprenezmoi